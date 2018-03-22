Они следят за собой, участвуют в конкурсах красоты, занимаются экстримальными видами спорта и путешествуют по всему миру.

Как вы представляете себе обычную среднестатистическую бабушку? Милую старушку божий одуванчик, которая возиться в огороде, вяжет носочки, сидит с внуками и печет пироги? А вот и нет! Современные бабушки — это супер бабушки! Они могут и за внуком посмотреть и штангу потягать, одной рукой носки вязать, а второй картины рисовать. Они следят за собой, участвуют в конкурсах красоты, занимаются экстримальными видами спорта и путешествуют по всему миру.