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Картина Даши Астафьевой нашла своего обладателя

Даша Астафьева
07:44 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Даша Астафьева поразила подписчиков Инстаграм своим еще одним талантом.

Украинская певица Даша Астафьева, которая занимается живописью, выложила в сеть фотографию одной из своих любимых картин. Снимок  исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, и он за короткое время собрал солидное количество лайков.

 

"Одна из моих любимых работ. Я рада, что она нашла своего счастливого обладателя, и будет радовать его дом", — подписала фото Астафьева. Поклонники артистки очень живо отреагировали на пост и засыпали Дашу одобрительными комментариями.

"Даша, а я любуюсь еще и фоном, он такой грубый и холодный, подчеркивает нежность и обнаженную беззащитность… вот очень хорошая работа… украсит дом", — пишут пользователи.

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