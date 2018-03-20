Картина Даши Астафьевой нашла своего обладателя

Украинская певица Даша Астафьева, которая занимается живописью, выложила в сеть фотографию одной из своих любимых картин. Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, и он за короткое время собрал солидное количество лайков.

"Одна из моих любимых работ. Я рада, что она нашла своего счастливого обладателя, и будет радовать его дом", — подписала фото Астафьева. Поклонники артистки очень живо отреагировали на пост и засыпали Дашу одобрительными комментариями.

"Даша, а я любуюсь еще и фоном, он такой грубый и холодный, подчеркивает нежность и обнаженную беззащитность… вот очень хорошая работа… украсит дом", — пишут пользователи.