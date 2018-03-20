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Дита фон Тиз поразила пользователей шикарными формами
10:01 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: 45-летняя танцовщица Дита фон Тиз в очередной раз порадовала фанов пикантным снимком.
Несмотря на возраст,она уверенно позирует перед камерами и демонстрирует прекрасные подтянутые формы тела. Судя по всему, Диту фон Тиз никак не коснулся "критический возраст" и она продолжает эпатировать публику откровенными изысканными кадрами.
На этот раз модель позирует в розовом нижнем белье, которое очень выгодно подчеркивает все достоинства знаменитости. Наряд как-будто вырисовывает все идеальные контуры тела. Королева бурлеска явно знает толк в искусстве обольщения, не пересекая рамки приличия.
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