Дита фон Тиз поразила пользователей шикарными формами

Несмотря на возраст,она уверенно позирует перед камерами и демонстрирует прекрасные подтянутые формы тела. Судя по всему, Диту фон Тиз никак не коснулся "критический возраст" и она продолжает эпатировать публику откровенными изысканными кадрами.

На этот раз модель позирует в розовом нижнем белье, которое очень выгодно подчеркивает все достоинства знаменитости. Наряд как-будто вырисовывает все идеальные контуры тела. Королева бурлеска явно знает толк в искусстве обольщения, не пересекая рамки приличия.