Анджелина Джоли решила сделать предложение своему возлюбленному

Уже больше года у Анджелины Джоли роман с британским миллионером, с которым ее свела жена Джорджа Клуни Амаль.

"У нее есть британский миллионер, с которым она встречается более года. Постепенно их роман перерос в настоящую любовь. Это самые неожиданные отношения в жизни Анджелины, но она думает, что он единственный человек, который действительно предназначен для нее", - рассказали знакомые Анджелины.

После расставания с Брэдом Питтом, голливудская звезда в четвертый раз решила выйти замуж.

Актриса влюблена до такой степени, что сама сделала предложение своему молодому человеку.

"Энджи так влюблена, что совсем скоро, в четвертый раз, пойдет под венец", – говорит подруга актрисы.

Напомним, что до этого Анджелина состояла в браке с Джонни Ли Миллером, Билли Бобом Торнтоном и Брэдом Питтом.