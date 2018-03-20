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Анджелина Джоли решила сделать предложение своему возлюбленному

Анджелина Джоли
18:56 Сегодня Телеграф
beztabu.net

Новости шоу бизнеса: Анджелина Джоли уже в четвертый раз собралась выйти замуж.

Уже больше года у Анджелины Джоли роман с британским миллионером, с которым ее свела жена Джорджа Клуни Амаль.

"У нее есть британский миллионер, с которым она встречается более года. Постепенно их роман перерос в настоящую любовь. Это самые неожиданные отношения в жизни Анджелины, но она думает, что он единственный человек, который действительно предназначен для нее", - рассказали знакомые Анджелины.

Анджелина Джоли рассказала о том, что ее не устраивает в своей внешности

После расставания с Брэдом Питтом, голливудская звезда в четвертый раз решила выйти замуж.

Актриса влюблена до такой степени, что сама сделала предложение своему молодому человеку.

"Энджи так влюблена, что совсем скоро, в четвертый раз, пойдет под венец", – говорит подруга актрисы.

Напомним, что до этого Анджелина состояла в браке с Джонни Ли Миллером, Билли Бобом Торнтоном и Брэдом Питтом.

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Новости шоу бизнеса, Анджелина Джоли, Замужество, Миллионер, Предложение, Свадьба.
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