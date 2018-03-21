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Брэд Питт и Дженнифер Энистон решили стать бизнес-партнерами
07:39 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Дженифер Энистон хочет присоединиться к холдингу Брэда Питта .
Брэд Питт еще во время брака с Дженифер Энистон основал продюсерскую компанию Plan B Entertainment. Сейчас стало известно о том, что Энистон хочет присоединиться к компании экс-супруга.
Как оказалось, у бывших супругов есть общие интересы в бизнесе.
Совсем недавно звезда телесериала "Друзья" Дженнифер Энистон развелась со своим супругом Джастином Теру после двух лет брака. Сразу после этого стали ходить слухи о возможном воссоединении романа Брэда Питта и Дженнифер Энистон.
Теперь же говорится о том, что актеры могут стать деловыми партнерами.
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