Брэд Питт и Дженнифер Энистон решили стать бизнес-партнерами

Брэд Питт еще во время брака с Дженифер Энистон основал продюсерскую компанию Plan B Entertainment. Сейчас стало известно о том, что Энистон хочет присоединиться к компании экс-супруга.

Как оказалось, у бывших супругов есть общие интересы в бизнесе.

Совсем недавно звезда телесериала "Друзья" Дженнифер Энистон развелась со своим супругом Джастином Теру после двух лет брака. Сразу после этого стали ходить слухи о возможном воссоединении романа Брэда Питта и Дженнифер Энистон.

Теперь же говорится о том, что актеры могут стать деловыми партнерами.