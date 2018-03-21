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Настя Каменских порадовала поклонников новым фото в облегающем наряде

Смотрите фото (3)
Настя Каменских
08:52 Сегодня Телеграф
https://beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Настя Каменских похвастались соблазнительными формами в облегающем наряде.

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, взбудоражила поклонников новыми фото в Instsgram.

"Мне всегда очень интересно, что же ждет нас впереди! Но главное, во что я верю: это то, что мы сами выбираем свой путь. Однажды мою жизнь изменил спорт, и я очень благодарна себе за правильный выбор!", - подписала она фото.

На втором фото она в коротком топике и штанах позирует для фотографа. Наряд выгодно подчеркнул все достоинства ее фигуры.

Фото вызвало обсуждение фигуры Насти - многие начали писать, что ей нужно усиленно заниматься спортом. Другие отметили, что Каменских и так в достаточной форме.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Настя Каменских, Облегающий наряд, Фигура, Фото.
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