https://telegraf.com.ua/files/2018/03/19131819.863685.510-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/3968247-nastya-kamenskih-poradovala-poklonnikov-novyim-foto-v-oblegayushhem-naryade.html
Настя Каменских порадовала поклонников новым фото в облегающем наряде
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08:52 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Настя Каменских похвастались соблазнительными формами в облегающем наряде.
Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, взбудоражила поклонников новыми фото в Instsgram.
"Мне всегда очень интересно, что же ждет нас впереди! Но главное, во что я верю: это то, что мы сами выбираем свой путь. Однажды мою жизнь изменил спорт, и я очень благодарна себе за правильный выбор!", - подписала она фото.
На втором фото она в коротком топике и штанах позирует для фотографа. Наряд выгодно подчеркнул все достоинства ее фигуры.
Фото вызвало обсуждение фигуры Насти - многие начали писать, что ей нужно усиленно заниматься спортом. Другие отметили, что Каменских и так в достаточной форме.
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