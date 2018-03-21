Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Вице-президент ПАСЕ инициирует дебаты о непризнании выборов РФ в Крыму Вице-президент ПАСЕ инициирует дебаты о непризнании выборов РФ в Крыму
Новости: Климкин выступает против продвижения повестки дня Кремля в ЕС Климкин выступает против продвижения повестки дня Кремля в ЕС
Новости: Караваев: Много вопросов задают тем, кто играет заграницей Караваев: Много вопросов задают тем, кто играет заграницей
Новости: Следующую космическую миссию для запуска выбрали в ESA Следующую космическую миссию для запуска выбрали в ESA
X

Украинская ведущая поделилась летним настроением с подписчиками

Леся Никитюк
11:10 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая Леся Никитюк явилась в студии радио Люкс ФМ в купальнике, на котором нарисованы пальмы, и с кокосом.

"А у меня уже лето))) Чего и вам желаю", - подписала озорное фото Леся.

Ведущую пригласили провести эфир. Леся решила соригинальничать, и пришла в необычном для морозного Киева наряде – в купальнике.

Также во время эфира Никитюк призналась, что в детстве мечтала стать певицей. 

Фанатов порадовала такая экстравагантная выходка ведущей, они засыпали ее фото сотнями комментариев.

"Шикарная", "Ох и Леся…", "Леся такая зажигалка, такой огонь", "Леся, Леся. Погоди, ты что творишь...там за окном же снег падает, бррр)", - восторгались комментаторы. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Леся Никитюк, Леся Никитюк инстаграм, Леся Никитюк радиоэфир, Леся Никитюк фото, Никитюк инста.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Барабанщика The Beatles посвятили в рыцари Анджелина Джоли решила сделать предложение своему возлюбленному Не узнать: парень показал процесс своего превращения в девушку (Фото)

Последние новости

Кислая мина: снимки маленьких детей, которые впервые пробуют лимон на вкус (Фото) Участники строительства "Северного потока-2" могут попасть под санкции В США отменяют авиарейсы
Сегодня читают
01 Военные технологии: в США выпущен карабин Brownells XM177 E2 (Видео)
02 РФ примет на вооружение БМОП "Терминатор-2" на базе танка Т-72 (Видео)
03 Порошенко посетит саммит НАТО вопреки позиции Венгрии
04 Старое немецкое средство поможет очистить и укрепить сосуды
05 Ученые совершили революционное открытие для производства пива
Новости сегодня
11:47 Порция юмора: уморительные картинки с подписями для отличного настроения
11:45 Селезнев присоединился к сборной Украины, но по хоккею
11:45 В сети появился трейлер фантастического фильма "Титан" (Видео)
11:41 Прически 2018: самые модные и стильные стрижки этого года (Фото)
11:36 Сахарозаменители признали опасными для здоровья
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ВСУ и НАТО активизируют совместную деятельность ВСУ и НАТО активизируют совместную деятельность
Новости: Трамп намерен пересмотреть ядерную сделку с Ираном Трамп намерен пересмотреть ядерную сделку с Ираном
Новости: В РФ отправлена нота в связи со здоровьем Сенцова В РФ отправлена нота в связи со здоровьем Сенцова
Новости: Старое немецкое средство поможет очистить и укрепить сосуды Старое немецкое средство поможет очистить и укрепить сосуды
Добавить комментарий
0