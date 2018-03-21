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Украинская ведущая поделилась летним настроением с подписчиками
11:10 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая Леся Никитюк явилась в студии радио Люкс ФМ в купальнике, на котором нарисованы пальмы, и с кокосом.
"А у меня уже лето))) Чего и вам желаю", - подписала озорное фото Леся.
Ведущую пригласили провести эфир. Леся решила соригинальничать, и пришла в необычном для морозного Киева наряде – в купальнике.
Также во время эфира Никитюк призналась, что в детстве мечтала стать певицей.
Фанатов порадовала такая экстравагантная выходка ведущей, они засыпали ее фото сотнями комментариев.
"Шикарная", "Ох и Леся…", "Леся такая зажигалка, такой огонь", "Леся, Леся. Погоди, ты что творишь...там за окном же снег падает, бррр)", - восторгались комментаторы.
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