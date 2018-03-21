Украинская ведущая поделилась летним настроением с подписчиками

"А у меня уже лето))) Чего и вам желаю", - подписала озорное фото Леся.

Ведущую пригласили провести эфир. Леся решила соригинальничать, и пришла в необычном для морозного Киева наряде – в купальнике.

Также во время эфира Никитюк призналась, что в детстве мечтала стать певицей.

Фанатов порадовала такая экстравагантная выходка ведущей, они засыпали ее фото сотнями комментариев.

"Шикарная", "Ох и Леся…", "Леся такая зажигалка, такой огонь", "Леся, Леся. Погоди, ты что творишь...там за окном же снег падает, бррр)", - восторгались комментаторы.