Бритни Спирс раскритиковали за злоупотребление фотошопом

Но не всем поклонникам Бритни понравился результат съемки. В сети поклонники раскритиковали Спирс за большое количество ретуши. Некоторые даже указали, что не сразу узнал поп-звезду.

are we… sure... that this is Britney Spears…? pic.twitter.com/8Nk2ONqgcI

— Joe Coscarelli (@joecoscarelli) 20 марта 2018 г.