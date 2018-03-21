https://telegraf.com.ua/files/2018/03/7a799d30-ae7e-c801-1b13-8780602818a1.-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/3969630-britni-spirs-raskritikovali-za-zloupotreblenie-fotoshopom.html
Бритни Спирс раскритиковали за злоупотребление фотошопом
Новости шоу бизнеса: Певица Бритни Спирс стала лицом новой джинсовой коллекции Kenzo. В фотосессии бренда звезда позирует в коротких топах и даже в нижнем белье.
Но не всем поклонникам Бритни понравился результат съемки. В сети поклонники раскритиковали Спирс за большое количество ретуши. Некоторые даже указали, что не сразу узнал поп-звезду.
are we… sure... that this is Britney Spears…? pic.twitter.com/8Nk2ONqgcI
— Joe Coscarelli (@joecoscarelli) 20 марта 2018 г.
"А мы вообще уверены, что это Бритни Спирс?" – написал музыкальный критик Джо Коскарелли. Сама Бритни пока никак не ответила на критику.
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