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Бритни Спирс раскритиковали за злоупотребление фотошопом

Бритни Спирс
15:59 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Певица Бритни Спирс стала лицом новой джинсовой коллекции Kenzo. В фотосессии бренда звезда позирует в коротких топах и даже в нижнем белье.

Но не всем поклонникам Бритни понравился результат съемки. В сети поклонники раскритиковали Спирс за большое количество ретуши. Некоторые даже указали, что не сразу узнал поп-звезду.

 

"А мы вообще уверены, что это Бритни Спирс?" – написал музыкальный критик Джо Коскарелли. Сама Бритни пока никак не ответила на критику.

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