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В сети появилось "свадебное" фото Насти Каменских и Потапа
00:53 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com
Новости шоу бизнеса: На снимке Настя Каменских позирует в белом платье, очень похожем на свадебное.
Потап и Настя окончательно запутали своих поклонников. В сети уже который месяц не утихают разговоры о свадьбе звезд, а на днях продюсер внезапно заявил, что свободен и ищет свою вторую половинку.
Однако, самые внимательные фанаты экс-дуэта уверяют, что Потап и Настя все же женаты, и в качестве доказательства приводят это фото.
На снимке Настя позирует в белом платье, очень похожем на свадебное, а на безымянном пальце ее правой руки красуется то самое кольцо, которое мы уже видели в микроблоге певицы. Потап также одет достаточно официально – в костюм. Кроме того, звезды держатся за руки. По словам поклонников звезд, бракосочетание Потапа и Насти состоялось в 2017 году в Лос-Анджелесе.
Telegraf.com.ua