Известная итальянская модель и актриса Моника Беллуччи удивила поклонников появлением на итальянском киномероприятии.

Известная итальянская модель и актриса Моника Беллуччи удивила поклонников появлением на итальянском киномероприятии. Такая реакция людей и СМИ обоснована, ведь звезда достаточно редко покидает свое имение и участвует в светских событиях. На ежегодное вручение итальянской кинопремии Давида ди Донателло актриса надела черное изящное платье с люрексом. Наряд Моника Беллуччи приобрела в брендовом бутике Balmain. Наряд не только подходил звезде, но и подчеркнул стройную фигуру.