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Как выглядят свадебные приглашения Меган Маркл и принца Гарри

Меган Маркл и принц Гарри
21:46 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Кенсингтонский дворец показал, как выглядят свадебные приглашения, которые принц Гарри и Меган Маркл разослали своим гостям.

Как известно, свадебная церемония принца Гарри и актрисы Меган Маркл состоится 19 мая. Приглашения изготовила лондонская компания Barnard & Westwood, которая занимается выполнением заказов королевы Елизаветы II с 1985 года.

 

Стильные открытки сделаны на позолоченной бумаге, а имена гостей напечатаны с помощью каллиграфического принтера.

Приглашение получили около 600 человек. Они станут свидетелями бракосочетания в церкви Святого Георгия в Виндзорском замке, а затем отправятся на банкет. Еще около 200 гостей приглашены на частную вечеринку в резиденции членов королевской семьи.

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Новости шоу бизнеса, 19 мая, Кенсингтонский дворец, Королевская семья, Меган Маркл, Принц Гарри, свадебные приглашения, Свадьба, Фото.
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