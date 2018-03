Как выглядят свадебные приглашения Меган Маркл и принца Гарри

Как известно, свадебная церемония принца Гарри и актрисы Меган Маркл состоится 19 мая. Приглашения изготовила лондонская компания Barnard & Westwood, которая занимается выполнением заказов королевы Елизаветы II с 1985 года.

The invitations follow many years of Royal tradition and have been made by @BarnardWestwood. They feature the Three-Feathered Badge of the Prince of Wales printed in gold ink. pic.twitter.com/cd7LBmRJxO

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 22 марта 2018 г.