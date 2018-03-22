Как выглядят свадебные приглашения Меган Маркл и принца Гарри
Новости шоу бизнеса: Кенсингтонский дворец показал, как выглядят свадебные приглашения, которые принц Гарри и Меган Маркл разослали своим гостям.
Как известно, свадебная церемония принца Гарри и актрисы Меган Маркл состоится 19 мая. Приглашения изготовила лондонская компания Barnard & Westwood, которая занимается выполнением заказов королевы Елизаветы II с 1985 года.
The invitations follow many years of Royal tradition and have been made by @BarnardWestwood. They feature the Three-Feathered Badge of the Prince of Wales printed in gold ink. pic.twitter.com/cd7LBmRJxO
— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 22 марта 2018 г.
Стильные открытки сделаны на позолоченной бумаге, а имена гостей напечатаны с помощью каллиграфического принтера.
Приглашение получили около 600 человек. Они станут свидетелями бракосочетания в церкви Святого Георгия в Виндзорском замке, а затем отправятся на банкет. Еще около 200 гостей приглашены на частную вечеринку в резиденции членов королевской семьи.