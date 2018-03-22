https://telegraf.com.ua/files/2018/03/12887249-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/3971501-k-50-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-kuzmyi-skryabina-vyipustyat-spetsmarku.html
К 50-летию со дня рождения Кузьмы Скрябина выпустят спецмарку
Новости шоу бизнеса: 17 августа 2018 года Андрей Кузьменко, более известный как Кузьма из группы "Скрябин", исполнилось бы 50 лет. К этой дате "Укрпочта" выпустит специальную марку.
Об этом сообщается на сайте "Укрпочты". Отмечается, что выпуск марки запланирован на август 2018 года.
Кроме этого, "Укрпочта" выпустит марку к 130-летию со дня рождения лауреата Нобелевской премии Ваксман. А в сентябре – серию "Изобретения украинцев, которые изменили мир".
В мае, когда Киев будет принимать финал Лиги чемпионов, тоже запланирован выход марки.
Telegraf.com.ua