К 50-летию со дня рождения Кузьмы Скрябина выпустят спецмарку

Об этом сообщается на сайте "Укрпочты". Отмечается, что выпуск марки запланирован на август 2018 года.

Кроме этого, "Укрпочта" выпустит марку к 130-летию со дня рождения лауреата Нобелевской премии Ваксман. А в сентябре – серию "Изобретения украинцев, которые изменили мир".

В мае, когда Киев будет принимать финал Лиги чемпионов, тоже запланирован выход марки.