Эмили Ратаковски обескуражила откровенными снимками в Instagram

26-летняя американская модель Эмили Ратаковски порадовала поклонников очередными пикантными фото в своем Instagram. Девушка поделилась двумя горячими снимками, на которых позирует полностью обнаженной.

"Позирую мужу", – подписала фото модель. На другом снимке Эмили лежит на белой постели прямо возле бассейна в доме, где проходил медовый месяц Ратаковски с ее мужем.