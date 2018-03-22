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Эмили Ратаковски обескуражила откровенными снимками в Instagram
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21:40 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Модель позировала мужу в одной лишь шляпке.
26-летняя американская модель Эмили Ратаковски порадовала поклонников очередными пикантными фото в своем Instagram. Девушка поделилась двумя горячими снимками, на которых позирует полностью обнаженной.
"Позирую мужу", – подписала фото модель. На другом снимке Эмили лежит на белой постели прямо возле бассейна в доме, где проходил медовый месяц Ратаковски с ее мужем.
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