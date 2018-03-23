42-летняя Габриэла и 43-летний Виктор Перальта не совсем обычная пара, которая вместе живет в любви и согласии вот уже 18 лет.

42-летняя Габриэла и 43-летний Виктор Перальта не совсем обычная пара, которая вместе живет в любви и согласии вот уже 18 лет. Эти супруги отличаются от все остальных пар, своей ярой любовью к модификациям тела и именно из-за этого обоюдного пристрастия они идеально подходят друг к другу. 90% тела Виктора и 65% тела Габриэлы забито татуировками, у каждого их них по 50 проколов и 11 подкожных имплантов.