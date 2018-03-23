У Италии богатая история. Все течет, все изменяется, но если в Италии и есть что-то неизменное и вечное, так это идея la dolce vita.

У Италии богатая история. Все течет, все изменяется, но если в Италии и есть что-то неизменное и вечное, так это идея la dolce vita — сладкой жизни удовольствий, которую режиссер Федерико Феллини воплотил в жизнь на экране со всей присущей ему чувственностью и иронией. Фотограф Чарльз Трауб в своей коллекции фотографий из Италии 80-х годов проводит тонкие параллели с фильмом Феллини, хотя в его снимках есть и кое-что уникальное, присущее только ему самому. В основном это вездесущность и всевластие секса. На фото нет ничего неприличного, но в каждом снимке сквозит намек на чувства и их проявление. Секс присутствует не только в поцелуях, обнаженном теле или глубине взгляда — он проявляется даже в цвете. Италия Чарльза Трауба буквально взрывается красками жизни. И именно поэтому она такая сексуально притягательная.