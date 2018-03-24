https://telegraf.com.ua/files/2018/03/elena-kravec-pokazala-svoyu-estestvennuyu-krasotu-foto-2-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/3974176-elena-kravets-rasskazala-pochemu-pokinula-ligu-smeha.html
Елена Кравец рассказала, почему покинула "Лигу Смеха"
Новости шоу бизнеса: В новом сезоне "Лиги смеха" произошли кардинальные изменения в составе жюри.
Теперь на месте Елены Кравец сидит актер Стас Баклан. Покинули кресла жюри и Юрий Горбунов, Антон Лирник и Сергей Сивохо.
Недавно известная артистка Елена Кравец объяснила, что не уходила из проекта "Лига смеха". Она призналась, что всего лишь взяла паузу и уступила место новому тренеру.
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"Я никуда не уходила. Нас просто отправили в отпуск, попросили подождать годик, пока новые члены жюри наиграются. Хотя наиграться в "Лиге смеха" невозможно."
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