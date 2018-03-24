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Елена Кравец рассказала, почему покинула "Лигу Смеха"

Елена Кравец
13:57 Сегодня Телеграф
znaj.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: В новом сезоне "Лиги смеха" произошли кардинальные изменения в составе жюри.

Теперь на месте Елены Кравец сидит актер Стас Баклан. Покинули кресла жюри и Юрий Горбунов, Антон Лирник и Сергей Сивохо.

Недавно известная артистка Елена Кравец объяснила, что не уходила из проекта "Лига смеха". Она призналась, что всего лишь взяла паузу и уступила место новому тренеру.

Победители 3 сезона "Лиги смеха" признались, в честь кого назвали команду

"Я никуда не уходила. Нас просто отправили в отпуск, попросили подождать годик, пока новые члены жюри наиграются. Хотя наиграться в "Лиге смеха" невозможно."

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Новости шоу бизнеса, "Слуга народа", 95 квартал, Елена Кравец, Лига смеха.
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