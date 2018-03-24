Елена Кравец рассказала, почему покинула "Лигу Смеха"

Теперь на месте Елены Кравец сидит актер Стас Баклан. Покинули кресла жюри и Юрий Горбунов, Антон Лирник и Сергей Сивохо.

Недавно известная артистка Елена Кравец объяснила, что не уходила из проекта "Лига смеха". Она призналась, что всего лишь взяла паузу и уступила место новому тренеру.

"Я никуда не уходила. Нас просто отправили в отпуск, попросили подождать годик, пока новые члены жюри наиграются. Хотя наиграться в "Лиге смеха" невозможно."