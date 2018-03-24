Американская певица Бейонсе опубликовала на Instagram странице результаты нежной фотосессии в стильном платье.

Американская певица Бейонсе опубликовала на Instagram странице результаты нежной фотосессии в стильном платье. Звезда показала скромный наряд, который очень ей к лицу. Популярная певица не боится экспериментировать с модными луками и каждый раз демонстрирует неожиданные наряды. Так, для новой фотосессии Бейонсе выбрала молочное платье с птицами, которое невероятно подходило знаменитости. Нежный наряд подчеркнул аппетитные формы звезды. Необычный лук Бейонсе дополнила прозрачными туфлями и сумкой-портфелем. Кроме этого, звезда надела немало украшений, которые добавили повседневному образу изысканности и элегантности. Бейонсе сделала стильный макияж с акцентом на губы и уложила роскошные волосы в привычную прическу. Такой благородный образ леди изрядно понравился поклонникам Бейонсе. "Королева", "Такая прекрасная, замечательная", "Она выбрала одежду, как у моей мамы. Но все очень стильно", "Красивая", "Идеальная", – не сдерживали восторга пользователи соцсети. Многие признались звезде в любви и отметили ее оригинальность в каждой фотосессии.