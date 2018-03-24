Португальская модель Сара Сампайо приняла участие в съемке рекламы одежды.

Португальская модель Сара Сампайо приняла участие в съемке рекламы одежды. Стильные фото модель опубликовала на Instagram странице, отметив, что съемка проводилась для дизайнерского бутика Net-a-Porter. На снимках Сара Сампайо позирует перед камерами с волнистыми волосами и в спортивной соблазнительной одежде. Модели сделали стильный макияж с акцентом на глаза, который подчеркнул природную красоту знаменитой манекенщицы. Удивительные снимки вошли в новый выпуск журнала Porter Edit, который неоднократно сотрудничал с моделью. Редакторы глянца рассказали, что для манекенщицы мало быть красивой, нужно еще быть мудрой. Поэтому они поражены откровенным интервью с Сарой Сампайо, в котором она поделилась всеми тонкостями ее работы и даже рассказала о эксплуататорском отношении на съемках. По словам модели, это интервью не было связано со стильной съемкой, которую сейчас представили на официальных страницах модного бренда.