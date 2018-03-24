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Пэрис Хилтон потеряла безумно дорогое обручальное кольцо

Пэрис Хилтон
21:40 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Известная светская львица Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за 2 миллиона долларов, которое ей подарил жених.

В Майами Пэрис Хилтон развлекалась в ночном клубе. Однако громкая вечеринка закончилась для звезды неприятностью.

37-летняя светская львица так громко веселилась, что потеряла свое кольцо, стоимостью 2 миллиона долларов. По словам инсайдеров, драгоценность упала с пальца во время зажигательных танцев звезды.

Когда Пэрис Хилтон увидела, что ее кольцо потерялось, жених Крис Зилка обратился за помощью к охранникам ночного клуба.

"В VIP-зоне начались поиски кольца, Крис поднял на уши всех! Люди ползали под столами, отодвигали все кресла", – рассказал инсайдер.

В конце концов, кольцо с большим бриллиантом нашли за соседним столиком в ведре со льдом. Пэрис Хилтон не сдержала эмоций и расплакалась, когда ее любимый отдал ей обручальное кольцо.

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