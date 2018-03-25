Мелания Трамп приняла участие в награждении женщин премией Women of Courage Awards.
Мелания Трамп приняла участие в награждении женщин премией Women of Courage Awards. Официальное мероприятие состоялось в Государственном департаменте США.
Мелания Трамп приняла участие в награждении женщин премией Women of Courage Awards. Официальное мероприятие состоялось в Государственном департаменте США.
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