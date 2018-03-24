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Ушла из жизни победительница первого конкурса "Евровидение" Лиз Ассия

Лиз Ассия
22:35 Сегодня Телеграф
www.unn.com.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Умерла победительница первого в истории конкурса "Евровидение".

Умерла швейцарская певица Лиз Ассия, которая победила на первом в истории песенном конкурсе "Евровидение" в 1956 году.

Как отмечается, певица скончалась в возрасте 94 года. В 1956 году она победила на первом конкурсе "Евровидение", который проходил в Швейцарии, с песней Refrain.

Лиз Ассия неоднократно принимала участие в мероприятиях Евровидения, в частности в 2003 году в обращении из Кипра желала успехов участникам конкурса перед "Большим финалом", а в 2008 году она объявляла начало голосования в Белграде.

В 2011 году певица решила вернуться на сцену Евровидения, однако не прошла национальный отбор. Она также подавала заявку на участие в конкурсе в 2012 году, но не смогла выйти в финал отбора.

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Новости шоу бизнеса, Альманах 2018, Евровидение, Лиз Ассия, Певица Лиз Ассия, Умерла Лиз Ассия.
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