Сегодня Бадоева решила посвятить пост мужу и рассказать всем о нем.

Сегодня Бадоева решила посвятить пост мужу и рассказать всем о нем. Телезвезда нередко выкладывает в соцсети фотографии всей семьи, в том числе снимки со своим мужем Василием. Сегодня же Жанна решила посвятить целый пост своему мужу и рассказать о нем несколько интимных подробностей. "Я хочу посвятить этот пост своему мужу. Не потому что я думаю, что он самый лучший муж, а потому что он настоящий БОЛЬШОЙ человек. Конечно, совместная жизнь всегда раскрывает людей и у нас у всех есть свои темные стороны. Но настолько быть настоящим и добрым человеком могут немногие. Поэтому твои темные стороны это лишь маленькие пятнышки на залитом солнцем поле)))) уже столько лет я наблюдаю за его развитием и взлетами и не очень, что не перестаю удивляться, как человек может так продуктивно анализировать свою жизнь, делать выводы и идти дальше. Очень повезло всем, кто рядом с ним , потому что можно многому научиться и многое понять. Он всегда находит правильные слова и всегда тебя поддержит( меня), даже, если я не права, он скажет в чем и почему, но будет за меня. Сегодня не его день рождение и нет никакой годовщины у нас. Просто захотела сказать слова восхищения такому человеку. P.s.Он даже дал мне свой костюм для фотосесии( вру, взяла без спроса и порвала его каблуком), он или не заметил или не захотел мелочиться в разборках, но так и ничего не сказал)))) добрый, большой, умный.... жаль размер обуви его не подходит, любите своих мужчин." – написала Жанна. Всего за час пост набрал более 13 тысяч лайков от пользователей. Подписчики Жанны восхищаются парой, описывая это в своих многочисленных комментариях.