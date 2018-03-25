На странице в Instagram певица предстала в стильном кремовом платье.

36-летняя американская певица Бейонсе покорила поклонников своим новым, элегантным образом. На своей странице в Instagram звезда опубликовала целую серию снимков в кремовом платье длины миди с длинным рукавом от модного бренда Temperley London за 750 фунтов (или – 1060 долларов). Образ певица дополнила прозрачными туфлями на каблуках. В качестве аксессуаров Бейонсе выбрала массивные серебряные браслеты, две подвески и крупные серьги. Поклонники засыпали Бейонсе комплиментами в комментариях: "Королева мира", "Нравится это платье", "Такая элегантная", "Красивая леди".