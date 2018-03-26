Принц Гарри и Меган Маркл определились, где проведут медовый месяц

Поначалу самым популярным предположением была Ботсвана. Именно туда Гарри и Меган отправились в свое первое путешествие, там начался их роман и оттуда Гарри привез бриллиант для обручального кольца Меган. Вторым вариантом были Карибские острова, а третьим – остров Палаван, Филиппины, о котором актриса писала еще в своем блоге The Tig. Однако инсайдеру Daily Mail удалось узнать, что Гарри планирует увезти возлюбленную в Намибию.

Согласно данным издания, принц Гарри обратился за помощью в разработке тура в компанию Natural Selection, где ему в числе прочего посоветовали забронировать сразу несколько отелей в разных частях света для того, чтобы СМИ не удалось рассекретить их точного местопребывания.

Тем не менее, журналисты обратили внимание на новый отель этой компании – Hoanib Valley Camp, который как раз находится в Намибии и открывается – совпадение ли – в мае. Он расположен в четырех часах езды от ближайшего города, ночь в нем будет стоить 500 фунтов стерлингов (710 долларов).