https://telegraf.com.ua/files/2018/03/3c919db06a2a1183fd521ed173495ac4-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/3979196-nastya-kamenskih-vzbudorazhila-podpischikov-interesnyim-video.html
Настя Каменских взбудоражила подписчиков интересным видео
12:54 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Украинская певица выложила на своей странице в Instagram пикантное видео.
Популярная артистка Настя Каменских порадовала поклонников коротким видео-роликом, на котором она одета лишь в банное полотенце.
Мнения фанатов разделились по вопросу какая все-таки прическа больше подходит Насте - прямые волосы или привычные зрителю кудряшки. Менее чем за сутки видео набрало более миллиона просмотров и множество лайков и одобрительных комментариев от зрителей: "Супер, очень идёт, минус 10 лет", "Прямые круто смотрятся", "Ооочень красиво", "Настя, так наамного лучше. Кучери совсем не опрятно выглядят", - считают поклонники.
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