Настя Каменских взбудоражила подписчиков интересным видео

Популярная артистка Настя Каменских порадовала поклонников коротким видео-роликом, на котором она одета лишь в банное полотенце.

Мнения фанатов разделились по вопросу какая все-таки прическа больше подходит Насте - прямые волосы или привычные зрителю кудряшки. Менее чем за сутки видео набрало более миллиона просмотров и множество лайков и одобрительных комментариев от зрителей: "Супер, очень идёт, минус 10 лет", "Прямые круто смотрятся", "Ооочень красиво", "Настя, так наамного лучше. Кучери совсем не опрятно выглядят", - считают поклонники.