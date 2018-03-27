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Настя Каменских взбудоражила подписчиков интересным видео

Настя Каменских
12:54 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Украинская певица выложила на своей странице в Instagram пикантное видео.

Популярная артистка Настя Каменских порадовала поклонников коротким видео-роликом, на котором она одета лишь в банное полотенце.

 

Мнения фанатов разделились по вопросу какая все-таки прическа больше подходит Насте - прямые волосы или привычные зрителю кудряшки. Менее чем за сутки видео набрало более миллиона просмотров и множество лайков и одобрительных комментариев от зрителей: "Супер, очень идёт, минус 10 лет", "Прямые круто смотрятся", "Ооочень красиво", "Настя, так наамного лучше. Кучери совсем не опрятно выглядят", - считают поклонники.

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