Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: 48 часов на выезд: Арьев рассказал, каких дипломатов РФ высылает Украина 48 часов на выезд: Арьев рассказал, каких дипломатов РФ высылает Украина
Новости: Исторический визит: Ким Чен Ын назвал условия ядерного разоружения Исторический визит: Ким Чен Ын назвал условия ядерного разоружения
Новости: Футбол. Результаты товарищеских матчей 27 марта Футбол. Результаты товарищеских матчей 27 марта
Новости: Ученые впервые наблюдали детоубийство у косаток Ученые впервые наблюдали детоубийство у косаток
X

Селена Гомес решила попробовать себя в отношениях с девушкой

Селена Гомес
08:57 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: После встречи Селены Гомес с подругой стали ходить слухи о том, что звезда решила построить отношения с девушкой.

Западные СМИ сообщают о том, что Селена Гомес решила пойти на эксперимент после расставания с Джастином Бибером.

Поводом для слухов послужила встреча певицы со своей подругой. Девушки настолько хорошо проводили вместе время, что когда к ним подошли парни, чтобы познакомиться, они отказали им.

"Гомес довольно хорошо проводила время со своей знакомой. Ни разу девушки не вспомнили о бывшем певицы. Мне кажется, что теперь знаменитости он и вовсе перестал быть интересным. Селена была в прекрасном настроении. Правда, малость уставшей!", - рассказывают свидетели встречи Селены с незнакомой девушкой.

Скорей всего, это была просто дружеская встреча, на которой девушки обсуждали личную жизнь. Ну, а очевидцы события просто решили преукрасить и поведать миру о "новом романе" Селены.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Девушка, Джастин Бибер, Отношения, Отношения с девушкой, Расставания, Селена Гомес.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян показали новые фото со свадьбы в Таиланде Белла Хадид снялась в откровенной фотосессии с парнем Вы будете в шоке: огромный бизон в качестве домашнего животного (Фото)

Последние новости

В "Нафтогазе" отреагировали на решение ФРГ по "Северному потоку-2" Невозможно сдержать смех: уморительные картинки для хорошего настроения Apple выпустил новый стилус и клавиатуру для iPad
Сегодня читают
01 Почему потопить авианосец - сверхсложная задача (Видео)
02 Япония - Украина: видео голов и обзор матча
03 Украина U-19 оформила эпический камбэк против Румынии и вышла на Евро
04 За трансферы в "Динамо" теперь будет отвечать Красников
05 В Таиланде бойца дисквалифицировали за бросок прогибом (Видео)
Новости сегодня
09:15 Япония опротестовала военные учения РФ на Курилах
09:14 И такое бывает: голкипер рукой забросил мяч в собственные ворота (Видео)
09:08 Девушка хотела стать звездой Instagram, но ее ждал провал
09:07 Как тренируют десантно-штурмовые войска: мужественное видео
09:03 Гран-при Австралии 2018: лучшие моменты гонки (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Пентагон назвал Путина ответственным за смерть Скрипаля Пентагон назвал Путина ответственным за смерть Скрипаля
Новости: Китай транспортировал в Украину асфальтовый завод Китай транспортировал в Украину асфальтовый завод
Новости: "Газпром" отказался выполнить решения Стокгольмского арбитража "Газпром" не будет поставлять газ в Украину
Новости: Рецепт дня: рулет из омлета с зеленью и сыром Рецепт дня: рулет из омлета с зеленью и сыром
Добавить комментарий
0