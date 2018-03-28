Селена Гомес решила попробовать себя в отношениях с девушкой

Западные СМИ сообщают о том, что Селена Гомес решила пойти на эксперимент после расставания с Джастином Бибером.

Поводом для слухов послужила встреча певицы со своей подругой. Девушки настолько хорошо проводили вместе время, что когда к ним подошли парни, чтобы познакомиться, они отказали им.

"Гомес довольно хорошо проводила время со своей знакомой. Ни разу девушки не вспомнили о бывшем певицы. Мне кажется, что теперь знаменитости он и вовсе перестал быть интересным. Селена была в прекрасном настроении. Правда, малость уставшей!", - рассказывают свидетели встречи Селены с незнакомой девушкой.

Скорей всего, это была просто дружеская встреча, на которой девушки обсуждали личную жизнь. Ну, а очевидцы события просто решили преукрасить и поведать миру о "новом романе" Селены.