Работники 122-летнего книжного магазина во Франции "Librairie Mollat" запустили в Инстаграм тренд под названием Face Book (Книга-Лицо).

Работники 122-летнего книжного магазина во Франции "Librairie Mollat" запустили в Инстаграм тренд под названием Face Book (Книга-Лицо). Замысел прост: сотрудники магазина берут обложки различных книг и используют их как продолжение лица или в качестве маски. Ну и что здесь такого? Дело в том, что они делают это настолько безупречно, что не возникает никаких сомнений - если убрать книгу, то за ней окажется все то же самое.