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Знаменитая украинская певица Джамала стала мамой

Джамала
10:38 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Малыш появился на свет во вторник, 27 марта.

Счастливую новость певица написала на странице в Instagram. Джамала уже обнародовала имя мальчика.

"Наш маленький принц. Моя лучшая из всех песня Эмир-Рахман Сеит-Бекир огъли Сулейманов", – поделилась Джамала.

Сообщение новоиспеченной мамы за считанные минуты облюбовали более 15 000 пользователей соцсети. Люди приветствуют и Джамалу, и ее мужа Сеит-Бекира Сулейманова с рождением сына и не скрывают радости от новости.

Напомним, что недавно Джамала рассказала о последнем месяце беременности. Звезда не прекращала своей карьеры, участвовала в съемках популярных телепроектов, в частности "Голос страны", и занималась вокалом со своими подопечными в шоу.

Из-за такой активности Джамала опасалась, что роды могут начаться преждевременно, поэтому всегда возила с собой вещи, которые необходимо брать роженицам в госпиталь.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Беременность, Джамала, Певица, Роды, Сын.
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