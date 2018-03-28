Наоми Кэмпбелл отредактировала нос до неузнаваемости

Звезда в кадре была изображена без макияжа, но пользователи обратили внимание на ее нос, который заметно изменили в фоторедакторе.

"Ее нос сделали аномально маленьким. Зачем вносить какие-то изменения в ее красоту, это же тупо!" – пишут разочарованные пользователи.

"Ты очень красива, но где твой нос?" – спрашивают у Наоми.

Представитель Кэмпбелл пока не прокомментировал фотографию.