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Наоми Кэмпбелл отредактировала нос до неузнаваемости

Наоми Кэмпбелл
20:52 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: 47-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото, которое вызвало разочарование ее поклонников.

Звезда в кадре была изображена без макияжа, но пользователи обратили внимание на ее нос, который заметно изменили в фоторедакторе.

"Ее нос сделали аномально маленьким. Зачем вносить какие-то изменения в ее красоту, это же тупо!" – пишут разочарованные пользователи.

"Ты очень красива, но где твой нос?" – спрашивают у Наоми.

 

Thank you @mrkimjones I love you amazing show

Публикация от Naomi Campbell (@iamnaomicampbell)

 

Представитель Кэмпбелл пока не прокомментировал фотографию.

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Новости шоу бизнеса, Внешность, Знаменитость, Модель, Наоми Кэмпбелл, Нос, Фото, Фотошоп.
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