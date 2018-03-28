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Джастин Тимберлейк забрал телефон у фаната во время концерта (Видео)
18:09 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Во время исполнения хита Rock Your Body, фанат подошел близко к исполнителю, за что поплатился пропажей телефона.
Джастин Тимберлейк решил порадовать (или обокрасть) своего фаната на концерте в городе Ньюарк, где выхватил телефон из рук парня и начал снимать видео концерта.
Тимберлейк забрал мобильный из рук поклонника, а затем стал снимать себя и окружающих. После этого музыкант выложил получившееся видео в своем Instagram, подписав его: "Если вы будете стоять слишком близко к сцене, я могу украсть ваш телефон". Неизвестно, вернулся ли аппарат к своему законному владельцу, но хочется верить, что Джастин не из тех, кто накажет поклонника кражей его собственности.
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