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Джастин Тимберлейк забрал телефон у фаната во время концерта (Видео)

Джастин Тимберлейк
18:09 Сегодня Телеграф
popcornnews.ru
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Во время исполнения хита Rock Your Body, фанат подошел близко к исполнителю, за что поплатился пропажей телефона.

Джастин Тимберлейк решил порадовать (или обокрасть) своего фаната на концерте в городе Ньюарк, где выхватил телефон из рук парня и начал снимать видео концерта. 

 

Get too close to the stage, and I might steal your phone...#MOTWTOUR

Публикация от Justin Timberlake (@justintimberlake)

 

Тимберлейк забрал мобильный из рук поклонника, а затем стал снимать себя и окружающих. После этого музыкант выложил получившееся видео в своем Instagram, подписав его: "Если вы будете стоять слишком близко к сцене, я могу украсть ваш телефон". Неизвестно, вернулся ли аппарат к своему законному владельцу, но хочется верить, что Джастин не из тех, кто накажет поклонника кражей его собственности.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Видео, Джастин Тимберлейк, Концерт, Телефон, Фанат.
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