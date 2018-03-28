Мухарский написал о жизни в эмиграции

Певец, который недавно эмигрировал из Украины, заявил, что затяжной скандал из-за алиментов на совместных со Снежаной Егоровой детей наводит его на суицидальные мысли, но его недруги этого не дождутся. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, причиной таких мыслей стало то, что его семья разрушена, ему не дают видеть детей, создают искусственные долги, отбирают имущество, а в СМИ его травят. Также он заверил, что справится со всеми трудностями. В своем посте Антон заметил, что живет в Европе за шесть евро в день и ест гречку.