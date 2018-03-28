https://telegraf.com.ua/files/2018/03/944677_2151977-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/3981561-muharskiy-napisal-o-zhizni-v-emigratsii.html
Мухарский написал о жизни в эмиграции
Новости шоу бизнеса: Скандальный актер и шоумен Антон Мухарский, который покинул Украину и пытается получить политическое убежище в Европе, рассказал о своей жизни в эмиграции.
Певец, который недавно эмигрировал из Украины, заявил, что затяжной скандал из-за алиментов на совместных со Снежаной Егоровой детей наводит его на суицидальные мысли, но его недруги этого не дождутся. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, причиной таких мыслей стало то, что его семья разрушена, ему не дают видеть детей, создают искусственные долги, отбирают имущество, а в СМИ его травят. Также он заверил, что справится со всеми трудностями. В своем посте Антон заметил, что живет в Европе за шесть евро в день и ест гречку.
Telegraf.com.ua