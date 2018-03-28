16-летняя Кайя Гербер уверенно покоряет мир моды: девушка снялась для рекламной кампании новых сумок Chanel.

16-летняя Кайя Гербер уверенно покоряет мир моды: девушка снялась для рекламной кампании новых сумок Chanel. Креативный директор бренда Карл Лагерфельд, который выбрал Кайю героиней фотосессии, выступил в роли фотографа. Съемка происходила в парижской квартире Габриэль Шанель на улице Камбон. Кайя позировала в элегантных образах, лежа на диване. Стоит отметить, что в прошлом году юная Гербер дебютировала на подиуме и сразу стала музой Лагерфельда. А в январе 2018-го она принимала участие в показе Chanel на Неделе моды в Париже.