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Ким Кардашьян взбудоражила Сеть пышными формами на фото из ванной

Ким Кардашьян
04:14 Сегодня Телеграф
Фото: Инстаграм

Новости шоу бизнеса: Американская звезда Ким Кардашьян показала поклонникам снимок из ванной, где она позирует в крошечном бикини.

Поклонники осыпали кумира комплиментами, и отметили, что у Ким идеальная кожа.

Подписчики наперебой начали заваливать Кардашьян комментариями по поводу ее форм, которые уже долгое время будоражат весь мир. И это не удивительно, ведь Ким по меркам современной красоты считается идеалом у многих мужчин. У нее тонкая талия, большая груди и широкие бедра.

Пока звезды теряют время в спортзале, Кардашьян улучшает внешность с помощью пластических операций, которых у нее было множество. Несмотря на неестественную красоту, поклонники в восторге от пышных форм Кардашьян, которую в современном мире считают секс-символом.

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Новости шоу бизнеса, Звезды, Знаменитость, Ким Кардашьян, Фото.
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