Ким Кардашьян взбудоражила Сеть пышными формами на фото из ванной

Поклонники осыпали кумира комплиментами, и отметили, что у Ким идеальная кожа.

Подписчики наперебой начали заваливать Кардашьян комментариями по поводу ее форм, которые уже долгое время будоражат весь мир. И это не удивительно, ведь Ким по меркам современной красоты считается идеалом у многих мужчин. У нее тонкая талия, большая груди и широкие бедра.

Пока звезды теряют время в спортзале, Кардашьян улучшает внешность с помощью пластических операций, которых у нее было множество. Несмотря на неестественную красоту, поклонники в восторге от пышных форм Кардашьян, которую в современном мире считают секс-символом.