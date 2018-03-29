TAYANNA показала откровенное фото

В Инстаграме Татьяна Решетняк, более известная, как певица TAYANNA, показала фото из фотосессии для журнала "Единственная".

На этом снимке артистка продемонстрировала стройные ноги и татуировки на них. Подписчики Тани не могут оторвать глаз от ее нового фото, поэтому количество лайков умножается с каждой минутой и сейчас составляет уже более пяти тысяч.

Поклонники не пожалели приятных слов для Татьяны и написали в комментариях много подобных комплиментов: "У меня нет слов!!! Ты шикарна!!!", "Наша прекрасная Таяна, спасибо за твою красоту и талант!", "Безумно красиво!", "Вау! и пальто нереальное!".