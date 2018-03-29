https://telegraf.com.ua/files/2018/03/22_main-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/3982196-tayanna-pokazala-otkrovennoe-foto.html
TAYANNA показала откровенное фото
05:59 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: Певица поделилась кадром из недавнего фотосета.
В Инстаграме Татьяна Решетняк, более известная, как певица TAYANNA, показала фото из фотосессии для журнала "Единственная".
На этом снимке артистка продемонстрировала стройные ноги и татуировки на них. Подписчики Тани не могут оторвать глаз от ее нового фото, поэтому количество лайков умножается с каждой минутой и сейчас составляет уже более пяти тысяч.
Поклонники не пожалели приятных слов для Татьяны и написали в комментариях много подобных комплиментов: "У меня нет слов!!! Ты шикарна!!!", "Наша прекрасная Таяна, спасибо за твою красоту и талант!", "Безумно красиво!", "Вау! и пальто нереальное!".
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