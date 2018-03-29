Даша Астафьева в нижнем белье снова показала результаты диеты

В Instagram певица выложила фото, на котором показала свою фигуру до начала диеты и после трех недель изнурительных тренировок и правильного питания.

"На сегодня я очень довольна тем, что со мной происходит, как я себя чувствую и как меняется мое общее состояние и тело. А всем, кто интересуется моим мнением, я рекомендую от чистого сердца. Говорю о том, что это не так просто, но стоит того", – подписала изображение Даша.