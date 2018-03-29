Даша Астафьева в нижнем белье снова показала результаты диеты
Новости шоу бизнеса: Сексапильная певица Даша Астафьева, которая в начале весны объявила, что хочет поработать над своей фигурой, продолжает показывать поклонникам результаты изменений.
В Instagram певица выложила фото, на котором показала свою фигуру до начала диеты и после трех недель изнурительных тренировок и правильного питания.
Уважаю результат, который говорит сам за себя) @milagricenko #прихожувсебясмилойгриценко отлично!!! К состоянию #хочувсевремяесть привыкнуть очень сложно. Для меня - нереально... Но бороться с ним легко, когда тебя окружают лучшие специалисты в своей сфере! Спасибо огромное : @milagricenko - диета! @krasyuk_fit - спорт! @well_done_fit - питание! На сегодняшний день, я очень довольна тем, что со мной происходит, как я себя чувствую и ка меняется мое общее состояние и тело) А всем, кто спрашивает мое мнение, я рекомендую от чистого сердца . Говорю о том, что это не так просто, но стоит того. #21деньсМилой
"На сегодня я очень довольна тем, что со мной происходит, как я себя чувствую и как меняется мое общее состояние и тело. А всем, кто интересуется моим мнением, я рекомендую от чистого сердца. Говорю о том, что это не так просто, но стоит того", – подписала изображение Даша.