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Актер Рассел Кроу шокировал поклонников своим видом

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Рассел Кроу
20:34 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Популярный голливудский актер из Новой Зеландии Рассел Кроу забыл про тренажерный зал и запустил лохматую бороду.

Это серьезно встревожило полонников знаменитости. На снимках журналистов Radar Online, сделанных на баскетбольной площадке, звезда фильма "Гладиатор" не похож сам на себя. Актер сильно потолстел, что видно невооруженным глазом.

Как известно, у Рассела Кроу и раньше были проблемы с весом. В 2017 году он рассказал, что весит 122 килограмма. Однако, судя по новым снимкам, актер давно пересек эту отметку на весах.

Новый имидж не добавляет пышнотеломух актеру привлекательности. Седая лохматая борода и новая прическа Рассела Кроу выглядят неопрятно. Именно поэтому поклонники знаменитости выразили свою озабоченность. Они призвали актера следить за своим здоровьем.

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Новости шоу бизнеса, Актер, Внешний вид, Знаменитость, Рассел Кроу, Фото.
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