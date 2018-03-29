Актер Рассел Кроу шокировал поклонников своим видом

Это серьезно встревожило полонников знаменитости. На снимках журналистов Radar Online, сделанных на баскетбольной площадке, звезда фильма "Гладиатор" не похож сам на себя. Актер сильно потолстел, что видно невооруженным глазом.

Как известно, у Рассела Кроу и раньше были проблемы с весом. В 2017 году он рассказал, что весит 122 килограмма. Однако, судя по новым снимкам, актер давно пересек эту отметку на весах.

Новый имидж не добавляет пышнотеломух актеру привлекательности. Седая лохматая борода и новая прическа Рассела Кроу выглядят неопрятно. Именно поэтому поклонники знаменитости выразили свою озабоченность. Они призвали актера следить за своим здоровьем.