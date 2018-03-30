Джастин Бибер хочет вернуть Селену Гомес

Отметим, что Джастина Бибера заметили в компании с новой девушкой Баскин Чемпион. Однако, инсайдер сообщает противоположное:

"Он ни с кем не встречается. Постоянно думает и говорит о Селене. Джастин явно не собирается закрывать эту главу".

В свою очередь, о Селене Гомес стали ходить слухи про смену сексуальной ориентации.

Джастин и Селена решили сделать перерыв в отношениях по причине того, что в последнее время пара не ладила.

"Серьезного повода для разрыва не было. Они отдохнут немного и снова начнут встречаться", — рассказал приятель Джастина.