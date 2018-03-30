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Драгоценности королевы Виктории выставят в Кенсингтонском дворце

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13:07 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Великолепием королевских драгоценностей монаршей семьи Великобритании смогут насладиться посетители выставки Victoria Revealed в Кенсингтонском дворце.

Сегодня, 30 марта 2018 года, в Кенсингтонском дворце открывается выставка, в рамках которой будут представлены исторические королевские драгоценности. Посетители смогут увидеть знаменитую тиару королевы Виктории, созданную для нее по заказу ее супруга короля Альберта.

В рамках ювелирного салона будет выставлена знаменитая бриллиантовая тиара королевы Виктории с изумрудами. Это украшение для монарха лично разработал упруг Виктории, которую он вручил ей в 1945 году, через 5 лет после женитьбы.

Корона была спроектирована ювелиром королевы Джозефом Китчингом. Тиара украшена бриллиантами квадратной формы, огранена изумрудами, а также драгоценными камнями грушевидной формы.

Виктория и Принц Альберт были известны тем, что первые обменялись дорогостоящими подарками во время их помолвки в 1839 году и за время их 21-летнего брака. Многие из этих подарков будут представлены на выставке.

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Новости шоу бизнеса, Queen Victoria, Victoria Revealed, Драгоценности королевы Виктории, Кенсингтонский дворец, Королевская семья, Монархи, Тиара королевы Виктории.
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