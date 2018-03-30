Появились новые подробности о свадьбе Меган Маркл и принца Гарри

Кольцо будущей герцогини создадут на заказ принца Гарри ювелиры Cleave and Company: главный камень украшения был привезен из Ботсваны, которую пара посетила в августе 2017 года.

Американской актрисе Меган Маркл уже назначили королевского телохранителя из Королевского полицейского управления полиции. Было подтверждено, что королевская семья будет платить за свадьбу, включая церковную службу, музыку, цветы и прием. "Кольцо из стали" в 30 млн фунтов будет окружать свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, включая барьеры, снайперов и сканеры, как в аэропортах.

Ожидается, что более 100 тыс. человек посетит Виндзор и Беркшир в этот день. И они должны быть готовы к обыскам. В полиции говорят, что операция, вероятно, будет крупнейшей за всю историю Британии, поэтому правоохранители постепенно улучшают безопасность в городе и продолжат это делать в течение следующих 7 недель.