Появились новые подробности о свадьбе Меган Маркл и принца Гарри
Новости шоу бизнеса: Свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоится 19 мая, на свадьбе будущей герцогини подарят фамильный герб: с девизом, щитом с ссылкой заслуги девушки и ее семьи.
Кольцо будущей герцогини создадут на заказ принца Гарри ювелиры Cleave and Company: главный камень украшения был привезен из Ботсваны, которую пара посетила в августе 2017 года.
В сети появилось кадры с детства Меган Маркл, где она играет королеву (Видео)
Американской актрисе Меган Маркл уже назначили королевского телохранителя из Королевского полицейского управления полиции. Было подтверждено, что королевская семья будет платить за свадьбу, включая церковную службу, музыку, цветы и прием. "Кольцо из стали" в 30 млн фунтов будет окружать свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, включая барьеры, снайперов и сканеры, как в аэропортах.
Как выглядят свадебные приглашения Меган Маркл и принца Гарри
Ожидается, что более 100 тыс. человек посетит Виндзор и Беркшир в этот день. И они должны быть готовы к обыскам. В полиции говорят, что операция, вероятно, будет крупнейшей за всю историю Британии, поэтому правоохранители постепенно улучшают безопасность в городе и продолжат это делать в течение следующих 7 недель.