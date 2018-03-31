Американская модель, певица, светская львица и наследница большого гостиничного бизнеса приехала во Львов.

Пэрис Хилтон на странице в Instagram показала, где она остановилась в Украине. Как известно, знаменитая американка прилетела во Львов со своим женихом Крисом Зилкой, дедушка которого был украинцем. Пэрис Хилтон была приглашена на торжественное открытие Grand Hotel. Накануне запланированного мероприятия звезда прилетела в международный аэропорт "Львов", где поклонники певицы уже ждали ее появления. По словам Пэрис Хилтон, она летела из Стамбула, а в Турцию добиралась из Лос-Анджелеса.