Подборка ретро-открыток начала ХХ века, которые в наше время не воспринимаются, как праздничные и нормальные.

Подборка ретро-открыток начала ХХ века, которые в наше время не воспринимаются, как праздничные и нормальные. Каждая эпоха имеет свои странности, было ли это 10 лет, или 100 не имеет значения. Нам повезло, ведь мы можем узнать побольше о прошлом с помощью артефактов, что сохранились до наших дней. Одними из них и являются открытки, на которых запечатлены довольно таки странные, а иногда и забавные сюжеты.