Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Пенсионном фонде рассказали, какие нововведения ждут украинцев В Пенсионном фонде рассказали, какие нововведения ждут украинцев
Новости: "Пасхальное перемирие": оккупанты трижды обстреляли беспилотники ОБСЕ Оккупанты трижды обстреляли беспилотники ОБСЕ
Новости: Хацкевич: Футбол в Мариуполе получился бескомпромисный Хацкевич: Футбол в Мариуполе получился бескомпромисный
Новости: День дурака: как знаменитости разыгрывают друг друга День дурака: как знаменитости разыгрывают друг друга
X

Дженифер Энистон не осталась равнодушной к новому роману экс-супруга

Дженифер Энистон
20:51 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Дженифер Энистон огорчена из-за романа ее бывшего мужа.

Голливудская актриса Дженифер Энистон непросто переживает разрыв отношений. Однако ее экс-супруг не терял время и уже выходил на публику с несколькими девушками.

Сначала Джастин Теру начал отношения со стилисткой Хлоей Хартштейн. Впоследствии в западных СМИ ходили слухи, что актер уже наслаждается компанией 25-летней художницы из Нью-Йорка Петры Коллинз. Теперь же Джастин Теру засветился на публике с актрисой Обри Плаза. По словам информаторов журнала People, звездная пара провела вместе день, а потом мужчина погостил в доме звезды.

Поклонники Джастина Теру защитили голливудского "Дон Жуана", заверив, что это была всего лишь дружеская встреча. Однако журналисты предполагают, что это может быть очередной роман ловеласа.

В то же время Дженифер Энистон неприятно читать подобные новости об экс-муже. По словам инсайдеров издания, актриса уверена, что это не роман Джастина Теру, а просто флирт.

"Дженнифер была поражена, увидев фотографии Джастина и Обри. Несмотря на то, что она стойко переживает разрыв, ей неприятно видеть его в компании молодой девушки, тем более так быстро после развода. Она не думает, что они встречаются, и все-таки знает все привычки Теру и уверена, что он флиртует и наслаждается вниманием", – отметили инсайдеры.

Напомним, в середине февраля 2018 года звездная пара Дженнифер Энистон и Джастин Теру объявили о своем разводе. В СМИ поговаривали, что в 2015 году они официально не поженились, однако звезды не подтвердили эту информацию. После неприятного заявления пользователи сети пророчили возможное воссоединение актрисы с экс-супругом Брэдом Питтом, а один из журналов даже создал совместное фото экс-супругов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Бывший муж Дженифер Энистон, Джастин Теру, Дженифер Энистон, Развод Дженифер Энистон, Роман Джастина Теру.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Лера Кудрявцева кардинально сменила имидж Певица Натали потеряла третьего ребенка Агата Муцениеце рассказала, сколько весит: "Надо идти на тренировку"

Последние новости

Смех до слез: прикольные розыгрыши к 1 апреля Ким Чен Ын посетил концерт южнокорейских артистов в Пхеньяне Стало известно, что запрещено делать после приема пищи
Сегодня читают
01 С Вербным воскресеньем 2018: красивые поздравления в прозе, стихах и открытках
02 Божественный дебют: сумасшедший гол Златана из-за пределов штрафной (Видео)
03 Джошуа - Паркер: полное видео захватывающего поединка
04 Поветкин - Прайс: полное видео боя
05 Джошуа - Паркер: невероятное зрелище и тяжелая победа британца
Новости сегодня
21:43 Акции Tesla резко обвалились после трагической аварии
21:40 В Одессе отметили "Юморину-2018"
21:34 Российский консул требует допуска к экипажу "Норда"
21:32 Переговоры о бое Джошуа и Уайлдера начнутся на следующей неделе
21:29 Вы будете смеяться: забавные снимки с идеальным ракурсом
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Беспорядки в Кашмире: погибло 12 человек Беспорядки в Кашмире: погибло 12 человек
Новости: МИД ФРГ: Нам нужна Россия как партнер МИД ФРГ: Нам нужна Россия как партнер
Новости: В Украине начался нерестовый запрет на рыбалку В Украине начался нерестовый запрет на рыбалку
Новости: Топ-модель Оливия Калпо показала свои стройные ноги Топ-модель Оливия Калпо показала свои стройные ноги
Добавить комментарий
0