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Ушел из жизни известный американский сценарист Стивен Бочко

Стивен Бочко
09:46 Сегодня Телеграф
vistanews.ru
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Вчера, 1 апреля, умер продюсер и сценарист Стивен Бочко.

Известно, что о трагедии стало известно от помощника самого Бочко. Знаменитому сценаристу было 74 года.

Умер  1 апреля, будучи вместе со своей семьей и близкими. Многие знали, что в последние годы он болел лейкемией, и старался с ней бороться. Последнее время его образ жизни был очень одинокий.

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Напомним, что за годы своей жизни Бочко успел дать жизни огромному количеству проектов, таких как: "Закон Лос-Анджелеса" и "Полиция Нью-Йорка". Кроме того, статуэтка "Эмми" досталась Стивену 10 раз, 6 раз ее вручали за "Блюз Хилл стрит". 

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Новости шоу бизнеса, Американская киноиндустрия, Стивен Бочко, Сценарист Стивен Бочко, Умер Стивен Бочко.
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