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Ушел из жизни известный американский сценарист Стивен Бочко
09:46 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Вчера, 1 апреля, умер продюсер и сценарист Стивен Бочко.
Известно, что о трагедии стало известно от помощника самого Бочко. Знаменитому сценаристу было 74 года.
Умер 1 апреля, будучи вместе со своей семьей и близкими. Многие знали, что в последние годы он болел лейкемией, и старался с ней бороться. Последнее время его образ жизни был очень одинокий.
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Напомним, что за годы своей жизни Бочко успел дать жизни огромному количеству проектов, таких как: "Закон Лос-Анджелеса" и "Полиция Нью-Йорка". Кроме того, статуэтка "Эмми" досталась Стивену 10 раз, 6 раз ее вручали за "Блюз Хилл стрит".
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