Настя Каменских удивила поклонников новой прической

Популярная певица и телеведущая Настя Каменских, которая осенью 2017 объявила о распаде коллектива с Потапом, начала сольную карьеру.

Новый эффектный образ Настя Каменских засветила на концерте "Вечер премьер с Екатериной Осадчей", который состоялся во Дворце "Украина". По замыслу организаторов, известные певцы в эфире украинского телеканала презентовали новые песни. Среди гостей концерта были также Нина Матвиенко, Monatik, Тина Кароль, Оля Полякова, Сергей Бабкин, Гайтана, Александр Пономарев, Мария Яремчук и TAYANNA.

Во время концерта Настя Каменских спела песню на украинском языке – "Держи". Как певица призналась Кате Осадчей, композицию она написала еще во время сотрудничества с Потапом, однако только теперь решила ее обнародовать.

"Это замечательно, когда можно делать украинские песни очень модными", – призналась Настя Каменских.

Но не только украиноязычная песня удивила поклонников. На сцене Настя Каменских появилась с необычной прической – распущенными волосами и пучком. Сценический костюм певицы был розового цвета. Юбка с большим разрезом и топ добавили соблазнительности образу. Кроме этого, звезда взяла в руки популярный в восьмидесятых музыкальный инструмент кайтаро, что очень подходило звезде.