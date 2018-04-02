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Анджелина Джоли и Брэд Питт окончательно договорились о разводе

Анджелина Джоли и Бэд Питт
17:43 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Джоли дала согласие на общение детей с Брэдом Питтом.

Анджелина Джоли и Бэд Питт окончательно договорились о разводе.  42-летняя Джоли согласилась предоставить Питту возможность общения со своими детьми.

"Условия еще должны быть согласованы юристами Питта и Джоли, но все будет завершено в ближайшие недели. Это огромный шаг вперед с тех пор, как их брак распался, особенно учитывая обвинения в жестоком обращении с детьми, которые Анджелина выдвигала против Брэда. Сейчас они наладили связь", - уточняет инсайдер.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Анджелина Джоли, Бэд Питт, Дети, Договор о разводе, Развод.
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