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Анджелине Джоли приписывают новый роман с коллегой

Анджелина Джоли и Итан Хоук
22:04 Сегодня Телеграф
vistanews.ru
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Американские СМИ обсуждают возможный роман Анджелины Джоли с Итаном Хоуком.

После продолжительной паузы в личной жизни Анджелина Джоли якобы, наконец, решилась завести новые отношения. Как сообщает американская пресса, выбор актрисы пал на коллегу Итана Хоука, который, к слову, в данный момент не свободен и состоит в браке.

Источник сообщил, что их связывают некие романтические чувства. Итан и Анджелина знакомы достаточно давно и журналисты уже неоднократно приписывали им роман. Однако в этот раз, по данным инсайдеров, все куда серьезнее. Якобы Джоли намерена заполучить Хоука любой ценой.

Ее не смутил даже тот факт, что актер женат. В последнее время они активно общаются и переписываются. Анджелина полностью доверяет ему и ждет от него взаимности.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о тайном любовнике Анджелины Джоли. Якобы голливудская знаменитость завела роман назло экс-супругу Бреду Питту. Последний, по данным американской прессы, воссоединился с бывшей женой Дженнифер Энистон.

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