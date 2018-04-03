https://telegraf.com.ua/files/2018/04/Bradley-Cooper-i-Irina-Shayk-1-667x550_1-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/3991899-v-seti-poyavilis-milyie-snimki-irinyi-sheyk-i-bredli-kupera-s-docheryu.html
В сети появились милые снимки Ирины Шейк и Брэдли Купера с дочерью
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19:27 Сегодня Телеграф
Фото: kinoafisha.ua
Новости шоу бизнеса: Влюбленную пару знаменитостей сняли во время возвращения с пасхальной вечеринки.
Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочерью отпраздновали Пасху в Брентвуде. Пару с малышкой сфотографировали, когда они покидали тематическую вечеринку.
Актер и модель встречаются с 2015 года, и Ирина уже больше года носит обручальное кольцо с изумрудом. Однако о их будущей свадьбе ничего неизвестно.
Напомним, 21 марта влюбленные отпраздновали первый день рождения дочери Леи. Молодые родители организовали для малышки костюмированную вечеринку.
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