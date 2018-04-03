В сети появились милые снимки Ирины Шейк и Брэдли Купера с дочерью

Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочерью отпраздновали Пасху в Брентвуде. Пару с малышкой сфотографировали, когда они покидали тематическую вечеринку.

Актер и модель встречаются с 2015 года, и Ирина уже больше года носит обручальное кольцо с изумрудом. Однако о их будущей свадьбе ничего неизвестно.

Напомним, 21 марта влюбленные отпраздновали первый день рождения дочери Леи. Молодые родители организовали для малышки костюмированную вечеринку.