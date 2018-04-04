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Принца Филиппа госпитализировали для плановой операции

Принц Филипп и Елизавета II
14:06 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Принц Филипп, муж Елизаветы II госпитализировался для операции.

Мужа королевы Великобритании Елизаветы II госпитализировали. 

Как оказалось, Герцог Эдинбургский Филипп попал в больницу Короля Эдварда VIII, где ему будут делать плановую операцию на бедре.

Муж королевы Елизаветы II пропустил несколько мероприятий, в том числе и пасхальную службу, из-за проблем со здоровьем.

Напомним, недавно Филипп и Елизаветта отпраздновали 70-летие свадьбы.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Госпитализация, Елизавета II, Операция, Плановая операция, Принц Филипп.
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