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Принца Филиппа госпитализировали для плановой операции
14:06 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Принц Филипп, муж Елизаветы II госпитализировался для операции.
Мужа королевы Великобритании Елизаветы II госпитализировали.
Как оказалось, Герцог Эдинбургский Филипп попал в больницу Короля Эдварда VIII, где ему будут делать плановую операцию на бедре.
Муж королевы Елизаветы II пропустил несколько мероприятий, в том числе и пасхальную службу, из-за проблем со здоровьем.
Напомним, недавно Филипп и Елизаветта отпраздновали 70-летие свадьбы.
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