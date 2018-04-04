Принца Филиппа госпитализировали для плановой операции

Мужа королевы Великобритании Елизаветы II госпитализировали.

Как оказалось, Герцог Эдинбургский Филипп попал в больницу Короля Эдварда VIII, где ему будут делать плановую операцию на бедре.

Муж королевы Елизаветы II пропустил несколько мероприятий, в том числе и пасхальную службу, из-за проблем со здоровьем.

Напомним, недавно Филипп и Елизаветта отпраздновали 70-летие свадьбы.