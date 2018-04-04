Почему не стоит судить людей по их внешности.
Люди в первую очередь обращают внимание на внешность и по ней судят человека, решая, общаться с ним или нет. Но внешность можно изменить, а богатый внутренний мир не подкачаешь в зале.
Люди в первую очередь обращают внимание на внешность и по ней судят человека, решая, общаться с ним или нет. Но внешность можно изменить, а богатый внутренний мир не подкачаешь в зале.
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