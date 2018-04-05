12-летняя девочка начала модельную карьеру, потому ее страница в Instagram пестрит модными фотографиями.
Как известно, Злата Митчел является первенцем известного украинского "Ревизора" Ольги Фреймут. Девочка родилась в предыдущем браке звезды.
Как известно, Злата Митчел является первенцем известного украинского "Ревизора" Ольги Фреймут. Девочка родилась в предыдущем браке звезды.
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